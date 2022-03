É como que uma posição, começar uma mostra como uma comédia. Quando preparámos esta edição dos Dias do Cinema Israelita percebemos que, com tudo isto do conflito na Ucrânia, programar uma comédia como filme de abertura serviria como uma mensagem. Nestas alturas, é importante que por momentos possamos escapar um pouco do que vemos nas notícias e ter hora e meia de puro gozo." As palavras são do novo embaixador de Israel em Lisboa, Dor Shapira, homem que se confessa fã do cinema e que está encantado por One More Story, de Guri Alfi, ser a tal comédia. A partir de amanhã e até dia 16 o Cinema City Alvalade recebe mais uma edição dos Dias do Cinema Israelita, mostra que oportunamente revela o cinema israelita contemporâneo. Uma edição especial, depois de dois anos de intervalo graças à pandemia.

Guri Alfi, celebridade de humor stand-up em Israel, veio a Lisboa mostrar este seu One More Story, comédia romântica sobre um encontro tipo tinder cujo casal decide contar desde logo os seus podres. "Trata-se de um filme sobre relações românticas nos dias de hoje e de como estamos todos tão cínicos nos dias de hoje. Quase que já não se acredita no amor, estamos muito distanciados das emoções - o romance morreu. Ao mesmo tempo, mostra realmente como são os israelitas, é um retrato muito autêntico. É a rir que nós israelitas acabamos por nos mostrar melhor. E este é o humor típico dos israelitas" , confessa o ator e realizador estreante deste filme que mostra um conceito cosmopolita da Televive moderna.