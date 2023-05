De brinquedos antigos e sem graça a esculturas "coloridas e divertidas"

Robert Bradford, artista londrino, esteve esta quinta-feira pela primeira vez em Portugal no Amoreiras Shopping Center para apresentar a exposição Toys Stories.

Toy Stories, que estará patente até 11 de junho, tem um total de 14 obras de arte, 11 esculturas e três pinturas criadas a partir de objetos reciclados - sobretudo, brinquedos. Em destaque está a escultura com dois metros de altura, inspirada no português Galo de Barcelos. A peça, com cerca 1500 a 2000 objetos reciclados, foi produzida exclusivamente para esta exposição e têm um valor estimado de 10.000 euros.

Todas as obras levantam questões atuais e pertinentes, transmitindo uma mensagem aos espetadores acerca da sustentabilidade, da consciência ambiental no meio artístico e do consumo excessivo. Para Robert Bradford dar início a uma nova obra de arte significa o recomeço de uma nova fase, libertando a sua mente do passado.

"Esta exposição é uma história muito longa. Quando começo uma nova peça tento limpar a minha mente de tudo o que se passou anteriormente e tratar cada obra de arte como se nunca tivesse feito outra antes. Neste sentido, o meu trabalho pode ser visto como uma progressão de várias histórias", contou o artista durante a conferência de imprensa do evento.

O artista, de 77 anos, é formado em pintura e desde de cedo manifestou interesse pela arte, quando passava os seus dias a pintar, a desenhar e a construir cidades de tijolos de madeira.

Contudo, apenas em 2002 criou as suas obras de arte. Quando lhe surgiu a ideia de reciclar os brinquedos esquecidos dos seus filhos. .

O artista desenvolveu o seu método de construção, onde utiliza brinquedos de plástico - como bonecas, carrinhos, peças de puzzle, entre outros. A maior parte dos materiais são doados por lojas de caridade ou adquiridas nas em vendas de garagem, no Reino Unido.

"Sempre fui um artista incansável, trabalho com diversas ideias e materiais até sentir que o seu potencial estava esgotado. Por muitos anos também trabalhei de forma a incluir alguns itens mais antigos do ponto de vista de história e de referência para qualquer pessoa", confessa o artista.

A sua arte já esteve exposta em várias galerias de arte e museus em vários países, como por exemplo: Hong Kong, Xangai, República Checa, São Diego, Washington, Nova lorque e Milão, e agora Portugal.