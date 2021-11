Após ter substituído Stieg Larsson em três volumes da saga Millennium, a continuação da trilogia com Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander, que vendeu cerca de cem milhões de exemplares em todo o mundo e chamou a atenção para o policial nórdico, David Lagercrantz surge com Obscuritas. Uma estreia na narrativa policial em que a primeira tentação é fazer uma comparação com o seu trabalho anterior, mas Obscuritas confirma que foi capaz de ultrapassar esse legado e ser lido sem a presença do fantasma Larsson. Tanto assim que ao ler este policial o leitor nem se lembra do trio de livros anterior e embrenha-se num argumento muito bem delineado e com uma marca própria.