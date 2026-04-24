No MUZEU há uma sala dedicada a Anselm Kiefer, com oito obras do artista alemão.
No MUZEU há uma sala dedicada a Anselm Kiefer, com oito obras do artista alemão. Foto: Foto: Hugo Delgado
Cultura

Das paredes de casa para o MUZEU: "Por que haveria de criar uma cerca? A beleza é para todos"

Um novo museu de arte contemporânea abre amanhã, 25 de abril, as portas em Braga, no reabilitado Palácio Vilhena Coutinho. Com mais de cem obras de 85 artistas, nacionais e internacionais, o museu mostra parte da coleção do empresário José Teixeira, presidente do grupo dst.
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