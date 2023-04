Das lágrimas à festa: os D'ZRT regressam com uma montanha-russa de emoções

É o ano 2005 novamente com lágrimas, fogo, muita dança e saltos. "D'ZRT, D'ZRT, D'ZRT", gritavam 20 mil pessoas este sábado no Altice Arena, em Lisboa. Depois de 12 anos, o grupo criado na telenovela juvenil Morangos com Açúcar, da TVI, volta a pisar os palcos de Portugal.

"Uma boa parte da vida é feita de imaginação", ouviu-se nas colunas, seguido de uma compilação de vídeos e imagens de antigos concertos, mas também ensaios atuais, antes dos D'ZRT entrarem em palco.

Até as palavras faltaram quando o grupo, constituído por Paulo Vintém, Cifrão, Edmundo Vieira e inicialmente Angélico Vieira, olhou para o público e recebeu uma ovação longa, ficando emocionados com gritos e a receção dos fãs. "Não sabem como é bom, passados tantos anos, pisar o palco e ter uma receção destas", disse Vítor Fonseca, também conhecido como Cifrão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A música Para Mim Tanto Me Faz marcou uma geração, que ainda sabe a letra na ponta da língua e durante o concerto acompanhou o trio como um coro. Paulo Vintém e Cifrão subiram para uma plataforma para fazer mortal, tal como faziam há 12 anos. "Parecia que estava em 2005", disse Edmundo Vieira.

© Rita Chantre / Global Imagens

Esta viagem pelo passado levou o público novamente ao Colégio da Barra, escola dos Morangos com Açúcar. "Há minha frente vejo a Ana, o Salvador, a Soraia e vejo todo o elenco dos morangos", imaginaram, antes de tocarem a I Don"t Wanna Talk About It, a primeira música que cantaram enquanto D'ZRT na telenovela juvenil.

"Há aquelas músicas que nós nos lembramos para sempre e vão andar connosco durante toda a nossa vida. E há aquelas que se tornam verdadeiros hinos", introduziu Paulo Vintém a música Verão Azul, que todos sabiam de cor.

Em vez dos iniciais quatro, os fãs viam apenas três em palco, sentido a ausência de Angélico Vieira, membro do grupo que morreu em 2011 num acidente de viação. Mas no ecrã do fundo do palco, no fim da canção, encontrava-se um holograma do cantor encostado à carrinha do Verão Azul, ao qual o trio se juntou. "Obrigada por todo o carinho que continuam a ter ainda hoje por Angélico", disseram. A homenagem ao antigo colega e amigo não ficou por aí. Durante a música Só Depende de Nós, mostraram mais uma vez o holograma de Angélico e os quatro voltaram a cantar juntos em palco. Um momento que levou muitos fãs presentes a verter algumas lágrimas. A mãe do cantor esteve presente no concerto, mas sentiu-se mal e deixou o recinto. "Recebemos a notícia que a mãe do Angélico está bem", informou Edmundo aos presentes.

Os D'ZRT revelaram ainda que quando compuseram a música Mexe, descobriram um talento escondido de Angélico, que iria para sempre marcar a sua presença e mudar a banda. "Nós éramos quatro cantores mas o Angélico sai-se com esta e mete-se a fazer a rap".

© Rita Chantre / Global Imagens

Durante a música Estar ao Pé de Ti, Cifrão contou que nas antigas digressões costumava ligar para a namorada Noua Wong para lhe dedicar esta música. Agora, passados 12 anos, o cantor procurou a namorada no público e foi até para lhe cantar esta canção mais uma vez. Momentos antes, Noua Wong levantava um cartaz que dizia "Zé Milho (nome da personagem de Cifrão nos Morangos com Açúcar) fizeste-me um filho", ao que Cifrão revelou que o casal não está à espera de um filho, mas sim de uma filha.

A banda não se ficou pelo canto, incluindo dança com bailarinos em Feeling. Edmundo Vieira sentou-se ao piano, Vintém tocou guitarra e Cifrão na bateria fez uma competição com o baterista da banda, durante diferentes canções.

"Quem diria que depois de 12 anos voltaríamos a encontrar-nos?", disse Edmundo.

Ao longo do concerto, várias pessoas sentiram-se mal, tendo de ser retiradas do recinto. O grupo parou várias vezes para ajudar os fãs.

© Rita Chantre / Global Imagens

Para terminar, o grupo voltou a repetir os dois maiores êxitos: Verão Azul e Para Mim Tanto Me Faz, levando o público ao rubro. Energia dos seus fãs fez vibrar o Altice Arena. Este domingo, os D"ZRT voltam ao Altice Arena para mais um concerto da Encore Tour, que durará até 21 maio e passará ainda por Guimarães, Porto, Madeira e Algarve.