Histórias de crescimento com a manteiga barrada da nostalgia. O chamado coming of age à americana é cada mais um género próprio de cinema. The Tender Bar, nova realização de George Clooney, é um bom exemplo disso mesmo, apropriando-se da "ideia feita" do filme americano dos anos 1970. Uma adaptação das memórias do escritor J.R. Moehringer, na qual se conta a sua infância em Long Island, onde recebeu lições de vida do seu simpático tio, dono de um bar povoado por adultos com tendências paternais. Um menino a crescer numa América dos anos 1970 onde se celebrava uma ideia de tudo poder ser possível no sonho americano, entre idas ao bar, à praia e ao salão de bowling. J.R. em duas épocas: a infância e a adolescência. Na primeira, traumatizado pelo cancro da mãe e pela ausência do seu pai, um alcoólico desleixado. Na segunda, a contas com um primeiro amor que lhe dá material de coração partido para se tornar escritor.

"Senti que ele [George Clooney] confiou em mim e eu também confiei muito nele. Diverti-me muito, muitas vezes fazia apenas um take ou, no máximo, dois. Não era nada mandão!"