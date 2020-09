Cristina Ferreira regressa à TVI. "Manel, anda ao meu gabinete, tenho uma missão para ti"

Foram apenas uns minutos, e à distância, assim que o programa matinal "Você na TV!" arrancou, mas está feita a entrada oficial de Cristina Ferreira na TVI, dois anos após a saída para a SIC. "Ai que é a Presidente da República", brincou Manuel Luís Goucha, atendendo o telefone. "Manel anda ao meu gabinete", ouviu-se do outro lado a outra nova diretora de entretenimento e ficção.

Do outro lado, abafada pelos aplausos, Cristina Ferreira perguntava: "Sabes que dia é hoje? Sabes que temos de trabalhar" Entre promessas de poder aparecer a qualquer momento, a apresentadora, de 43 anos, garantiu que pode "aparecer a qualquer momento" e deu a Manuel Luís Goucha uma missão. "És tu que amanhã vais anunciar a primeira novidade da era Cristina".

"Quero agradecer às pessoas que estão à nossa espera e que nos querem ver juntos outra vez. Verão o nosso abraço", disse a apresentadora naquele que é o primeiro dia oficial na TVI após quase dois anos na SIC, e de uma saída sem direito a despedidas (como, de resto, aconteceu em 2018 quando trocou de canal).

Por entre promessas de reencontro e abraços anti-covid-19, referências à férias a bordo de um iate e a promessa de novidades, Cristina Ferreira assegurou que setembro será um mês de novidades na estação de Queluz de Baixo e aproveitou para dizer que esta segunda-feira já teria novos comentadores no programa - o ex-inspetor da Polícia Judiciária António Teixeira, que a tinha acompanhado para a SIC, e a psicóloga Vera de Melo, que também fazia parte do painel do Programa da Cristina.

Quanto ao seu programa, já se sabe o nome: O Dia de Cristina. "Não da, mas de Cristina", fez questão de sublinhar.

Cristina Ferreira tinha prometido novidades para as 00:01 e foi assim que anunciou o nome do novo programa. A expectativa maior, no entanto, estava guardada para esta terça-feira, 1 de setembro, o primeiro dia oficial da apresentadora Cristina Ferreira outra vez na TVI.

Enquanto isso, na SIC...

João Baião e Diana Chaves asseguravam a condução do programa que foi de Cristina, agora rebatizado de Casa Feliz. Começou cerca das 10:05 com culinária enquanto na TVI o "Você na TV!" esperou pelas 10.15 - e usou o intervalo para publicidade (incluindo ao novo programa de Cristina Ferreira). Também por aqui se prometia dar a conhecer uma nova cara - alguém que foi anunciado com uma foto em bebé.

Transferência surpresa e promessa de processo judicial

Protagonista da mais avultada transferência televisiva nacional e de uma batalha judicia com a Impresa, detentora da SIC. Cristina Ferreira fará parte do lote de acionistas da Media Capital e acumulará a apresentação com a direção de entretenimento e ficção.Uma das primeiras decisões que o público conheceu foi a contratação de Teresa Guilherme para a apresentação do concurso Big Brother - A Revol

ução, em vez de Cláudio Ramos, que assegurou a primeira edição deste ano. O apresentador, que trabalhou com Cristina Ferreira no programa da SIC e foi contratado por Nuno Santos, diretor-geral da estação, no início do ano, "terá outros projetos", avançou a agora diretora da TVI.

"Vai continuar a ser apresentadora? Vou"

Nem uma hora depois do telefonema para Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira postou uma fotografia no Instagram ao lado da equipa com quem já trabalhava na SIC e que se mudou com a apresentadora para a TVI. - André Manso, Lurdes Guerreiro e André Patrício.

A acompanhar a fotografia, uma legenda: "Vai continuar a ser apresentadora? Vou. Vai juntar-se ao Goucha? Vou. Vai ter um programa novo? Vou. Vai estar com o Cláudio? Vou. Vai trabalhar nos programas todos? Vou. Vai anunciar muitas novidades? Vou. Setembro começa hoje. E a nova TVI também" A a rematar um coraçãozinho.