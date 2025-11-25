Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cristina Branco no Jardim da Estrela, em Lisboa.
Cristina Branco no Jardim da Estrela, em Lisboa. Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Cristina Branco: “Nos concertos temos que ser cada vez mais políticos, é uma missão social”

Álbum 'Mulheres de Abril' é a 28 de novembro nas plataformas digitais. Cristina Branco diz que não sente necessidade de fazer outro disco de originais, mas que não vai deixar de trabalhar.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
Entrevista
Fado
edição impressa
Cristina Branco

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt