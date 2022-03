Corpo+Cidade está de volta com arte contemporânea entre 23 de abril e 1 de maio

O festival Corpo+Cidade tem regresso marcado entre os dias 23 de abril e 1 de maio em vários lugares de referência, no Porto, Matosinhos e Gaia.

O festival, nascido em 2014, ano em que o balleteatro foi habitar o 5.º piso do edifício Axa, leva a Arte Contemporânea à rotina dos cidadãos nos espaços públicos e cruza a dança contemporânea, as danças urbanas, a performance, o circo contemporâneo, a música e as artes plásticas.

O Corpo+Cidade - performance em espaço público - "regressa nesta edição com uma diversidade de propostas: terá, em 2022, a sua aproximação natural às pessoas, num gesto consciente de convite a essa experiência de participação e de vivência de cidade", pode ler-se em comunicado.

Em parceria com o DDD - Festival Dias da Dança, o Corpo+Cidade está incluído na secção DDD OUT, com uma programação que abrange nomes como Miguel Moreira, Alan Sencades, Coletivo Los Francos - Afonso Cunha & Giovanni Zoffoli, Beatriz Valentim e Bruno Senune.

Programação:

23 de abril - balleteatro & FBAUP no Jardim de São Lázaro (15.00).

24 de abril .- Miguel Moreira / Útero no Largo da Sé (15.00)

25 de abril - Alan Sencades na Praça D.João I (18.15)

29 de abril - Coletivo Los Francos - Afonso Cunha & Giovanni Zoffoli no Jardim da Cordoaria (15.00)

30 de abril - Beatriz Valentim no Parque Basílio Teles (18.00)

01 de maio - Bruno Senune no Jardim do Morro (17.00)