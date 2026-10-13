"Conversa-Açorda". Filme de um dos autores de "Gato Fedorento" a 26 de novembro nos cinemas

Estreia a 26 de novembro nos cinemas portugueses o filme Conversa-Açorda, de Miguel Góis, um dos autores de Gato Fedorento.

A longa-metragem, escrita, realizada e produzida pelo humorista, reúne mais de 40 nomes conhecidos do público português, nomeadamente Ricardo Araújo Pereira, Zé Diogo Quintela, Miguel Góis, Lúcia Moniz, Nuno Markl, César Mourão, Pêpê Rapazote, Cleia Almeida, Joana Marques, Os Primos, Manuel Cardoso, Guilherme Geirinhas, Luana do Bem, Rui Unas, Diana Nicolau, Frederico Amaral, Rita Frazão, Patrícia André, Pedro Acabado, Rui Pedro Silva, João Sá Nogueira, Simão Fumega, Tomás Taborda, Pedro Ribeiro, Vera Fernandes, Daniel Leitão, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Joana Cruz, Dário Guerreiro, Diogo Beja, António Sala, José Nuno Martins, Martim Costa, Alexandre Ferreira, Guilherme Fonseca, Cátia Domingues, Insónias em Carvão e Cláudio Almeida, além de muitos atores amadores.

A obra foi filmada com um telemóvel, um microfone e uma equipa técnica de apenas uma pessoa. "Conversa-Açorda parte de uma premissa pouco convencional: observar, através do humor, algumas das particularidades, contradições e absurdos que fazem parte do quotidiano português", indica uma nota enviada às redações.

"Porque é que agora todos os grandes edifícios são feitos de vidro? Porque é que nenhum leite à venda em mercearias gourmet veio de uma glândula mamária? E como é que há tantos debates televisivos sobre jogos de futebol que ainda não se realizaram? Estas são algumas das questões que atravessam o filme e que servem de ponto de partida para uma viagem pela realidade portuguesa, entre o comentário social, o absurdo e a comédia", pode ler-se.

Conversa-Açorda apresenta-se como “um filme de telemóvel sobre as especificidades da alma lusitana”, com a particularidade de chegar ao grande ecrã depois de ter sido concebido com recursos mínimos: 7,50 euros.