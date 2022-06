Em Irma Vep a sueca Alicia Vikander é uma atriz à procura de uma personagem num jogo de Olivier Assayas sobre os bastidores do ato de fazer cinema. Ou seja, a ficção televisiva dentro do cinema. Em Cannes, esta minissérie da HBO foi mostrada com pompa de cinema, precisamente no festival que recusa colocar em competição filmes da Netflix...

Irma Vep é televisão baseada num filme do próprio Olivier Assayas, Irma Vep (1996), uma das suas obras maiores, a história de uma atriz em processo de filmagens de um remake de um filme de vampiros dos tempos do cinema mudo, Les Vampires (1915), de Louis Feuillade. Assayas a refletir sobre o seu processo e a adaptar o conceito inicial para os nossos dias, neste caso para uma rodagem em França com um realizador excêntrico (um maravilhoso Vincent Macaigne) e uma atriz de Hollywood, Alicia Vikander, acabada de fazer um blockbuster chamado Doomsday. Um objeto com um perfurante humor autorreferencial e uma liberdade narrativa absolutamente rara para os padrões da HBO. E como Vikander não é a Maggie Cheung dos tempos da versão de 96 tudo funciona de outra maneira e com um dispositivo de camadas metafóricas diferentes.