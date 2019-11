Como o argumento do novo Star Wars acabou à venda no eBay

O roteiro verdadeiro do filme Star Wars: A Ascenção de Skywalker foi colocado à venda no site eBay e resgatado a tempo de provocar danos. A culpa foi de um dos atores e poderia ter sido uma grande dor de cabeça para a Disney e a Lucasfilm, que têm como objetivo recuperar a saga Star Wars, depois dos falhanços The Last Jedi e Han Solo.

A história foi revelada por JJ Abrams, diretor do filme, no programa Good Morning America. "Um dos atores deixou o roteiro debaixo da cama e uma pessoa que foi fazer a limpeza encontrou-o", contou, explicando que depois "o script foi entregue para outra outra pessoa, que resolveu vendê-lo no eBay. "Felizmente, alguém do estúdio disse "Sabes que existe um guião à venda no eBay que parece ser real?" E, assim, comprámos aquilo antes de outras pessoas lhe meterem as mãos em cima", revelou JJ Abrams.

"Por sorte", a Disney conseguiu recuperar o documento antes que fosse vendido e assim evitar um desfalque gigantesco na exibição. O filme chega aos cinemas em 19 de dezembro.

O ator John Boyega confessou que se esqueceu do documento debaixo da cama num quarto de hotel onde a comitiva de Star Wars pernoitou. "Eu estava a mudar de apartamento e deixei o argumento debaixo da minha cama", disse. "Pensei que voltaria a pegar nele de manhã, mas recebi a visita de uns amigos e a gente começou a festejar e... sabe como é. E o argumento acabou por ficar lá."

Segundo a imprensa norte-americana, a pessoa que o encontrou "não sabia o real valor" do documento e vendeu-o por 65 dólares (cerca de 59 euros) a uma segunda pessoa, que por sua vez o colocou à venda no eBay.