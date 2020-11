Cláudia Vieira, a filha Caetana e o namorado estão infetados

Cláudia Vieira anunciou esta quarta-feira que testou positivo à covid-19. A atriz fez o anúncio através das redes sociais e revelou que a filha Caetana, a filha mais nova, e o namorado João Alves, também estão infetados.

"Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testámos também positivo ao covid-19.

Estamos bem, a ser acompanhados e a cumprir as diretrizes da DGS. Unidos, na nossa bolha de amor!", escreveu aa triz na rede social Instagram.

Cláudia Vieira estava em isolamento profilático, depois de ter estado em contacto com uma pessoa que estava infetada.

"Tal como tantos outros portugueses, cá por casa entrámos em isolamento profilático, depois de termos tido um contacto próximo. É a nova realidade e temos de nos adaptar, para nos protegermos uns aos outros e juntos superarmos este desafio", escreveu na terça-feira, 3 de novembro.