'Crepúsculo dos Deuses' (1950), William Holden, Gloria Swanson e a luz do cinema.
Cultura

Cinemateca celebra o cinema como fenómeno de luz

Na Cinemateca, arranca esta sexta-feira, 2 de janeiro, um ciclo dedicado a uma figura essencial na vida dos filmes, o projecionista.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Cinema
Cinemateca
Luz
