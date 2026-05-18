Tao Okamoto abraça Virginie Efira, em 'All of a Sudden'.
Tao Okamoto abraça Virginie Efira, em 'All of a Sudden'.
Cultura

Cinema japonês à conquista de Cannes

Entre os grandes filmes de Cannes, o japonês 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi, é um destaque obrigatório. Sem esquecer 'Fatherland', o retrato de Thomas Mann assinado por Pawel Pawlikowski.
João Lopes
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