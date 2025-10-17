Cinco casais com os seus problemas e um solteirão perdido. Pode não parecer, mas musical 'Company' é para rir

Estamos nos anos 1970, em Nova Iorque, e Bobby faz 50 anos. Cinco casais amigos fazem-lhe uma festa supresa dando início a uma viagem emocional do protagonista, um homem solteiro com três namoradas. "A peça são quadros de situações com cada um destes casais e com cada uma das namoradas, para o Bobby chegar a uma conclusão final, se é melhor estar acompanhado ou sozinho", descreve Henrique Feist que traduziu, encenou e protagoniza Company, a comédia musical que está em cena no auditório do Casino Estoril. "O Bobby vai fazer uma viagem e o público é que decide se são flashbacks, se são memórias, se aquilo aconteceu ou não. Sobretudo em relação aos amigos dele", diz Feist, que nunca sai de cena. . O encenador e ator é admirador de Stephen Sondheim, e de Company em particular, considerando que ele introduziu no musical temas contemporâneos, urbanos, até então ausentes deste tipo de produção, além de criar espetáculos com o "equilíbrio perfeito no teatro musisal entre texto e música", e não procurar a melodia fácil. Company, diz ainda, foge também ao padrão noutra vertente."Este musical não é propriamente um musical daqueles típicos que têm uma narrativa, que têm um enredo. É um musical de conceito, onde é o conceito que prevalece. E o conceito deste espetáculo é sobre como se mantêm relações de amizade, de família, do que for, numa sociedade despersonalizada. Foi escrito em 1970, mas acho que é muito pertinente hoje, que faz ainda mais sentido hoje do que nos anos 70". . Passa-se em Nova Iorque, uma cidade "ansiosa" que também serve de metáfora. "O facto de Nova Iorque ter os prédios altíssimos, de ele viver rodeado de prédios, quase que preso, enclausurado, ele está também enclausurado na vida, porque não avança com uma relação. A cidade acaba por ser uma metáfora daquilo que são a vida e as escolhas do Bobby." O tema parece ser sério, mas Henrique Feist garante que o musical é de fazer rir do princípio ao fim. "A piada está no estilo de relação de cada casal, a forma de estar dentro da relação dos diferentes casais. As pessoas não param de rir no espetáculo, só que é um soco no estômago, porque revemo-nos nas situações. São cinco casais, e o Bobby tem três namoradas, e uma relação diferente com cada uma delas. Todos conseguem rever-se nalguma situação ou nalguma maneira de estar na relação." . Henrique Feist há muitos anos que alimentava o desejo de protaganizar este musical, e pensava ter perdido de vez a oportunidade pelo facto de Bobby fazer 35 anos e ele já ser cinquentão. Até que, em 2022, viu que Antonio Banderas fez de Bobby neste musical encenado pelo próprio ator espanhol e que esteve em cena em Málaga, Madrid e Barcelona. Soube que Banderas pedira autorização a Sondheim para mudar a idade do protagonista de 35 para os 50 anos. Henrique Feist decidiu tentar a sua sorte. "Entretanto, morre o Stephen Sondheim. E eu pensei, nunca mais, não me vão dar autorização, já fui. Mas decidi tentar na mesma. E deram-me permissão nos Estados Unidos para fazer essa versão dos 50 anos. Nada acontece por acaso, era porque eu tinha realmente de fazer este musical."."A questão da idade não é um pormenor de somenos importância. "Muda um bocado o motor da peça, porque ser solteiro aos 35 é uma coisa, ser solteiro aos 50 é outra. Porque, aos 50, tenho mais tempo para trás de mim do que tenho pela frente. É melhor eu decidir, a minha urgência é maior do que se eu tivesse 35, e prefiro assim", diz Henrique Feist. Além Henrique, entram neste espectáculo, com direção musical de Nuno Feist, Wanda Stuart, Pedro Pernas, Ana Capote, Valter Mira, Bárbara Correia, Diogo Leite, Rafaela Monteiro David, Martim Mesquita Guimarães, Margarida Silva Peter, Bruno Madeira Marta, Filipa Azevedo, Vânia Blubird e Debbie Monteiro.