Cillian Murphy - Ator, corpo e alma

Até agora, o talento do irlandês Cillian Murphy (nascido em Cork, em 1976) tem-lhe permitido definir e consolidar uma carreira cuja versatilidade se poderá resumir através de um rótulo clássico: o eterno secundário... Assim aconteceu, precisamente, na relação de Murphy com Christopher Nolan que, antes de Oppenheimer, o dirigiu em três filmes do Homem-Morcego - Batman - O Início (2005), O Cavaleiro das Trevas (2008), O Cavaleiro das Trevas Renasce (2012), assumindo a figura de Scarecrow - e ainda em A Origem (2010) e Dunquerque (2017).

Em todo o caso, Murphy não deixou de ter funções de protagonista em títulos como 28 Dias Depois (2002), variação de ficção científica por Danny Boyle, Red Eye (2005), um thriller de Wes Craven, ou Breakfast on Pluto (2005), insólito melodrama de Neil Jordan que nem sempre terá sido recebido com a atenção que merecia.

Vimo-lo também, por exemplo, em Rapariga com Brinco de Pérola (2003), de Peter Webber, com Scarlett Johansson e Colin Firth (no papel de Vermeer), ou integrando o "ensemble" de atores de Brisa de Mudança (2006), evocação da independência da Irlanda que valeu uma Palma de Ouro de Cannes a Ken Loach. Sem esquecer A Festa (2017), deliciosa comédia dramática de Sally Potter também apoiada num magnífico coletivo de intérpretes (Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, etc.).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A intensidade do olhar de Murphy será apenas a matéria mais evidente de uma presença que, sendo eminentemente física, tende para uma misteriosa abstração - como se a versatilidade do ator atraísse os sinais indizíveis de uma entidade a que, à falta de melhor, daremos o nome de alma. Além de que alguma metafísica não é estranha ao universo de Nolan...

Nesta perspetiva, o menos que se pode dizer da composição de J. Robert Oppenheimer por Murphy é que possui a dimensão, o fôlego e as múltiplas subtilezas de um verdadeiro trabalho para Óscar (como de vários outros atores do filme de Nolan, com inevitável destaque para Robert Downey Jr.). Muito pode acontecer nesse campo e o mais básico pragmatismo histórico ensina-nos que o impacto comercial de Oppenheimer não será estranho à confirmação (ou não) de tal hipótese.

Aliás, o mesmo pragmatismo obriga a reconhecer que, para já, junto de muitos espectadores, Murphy será, sobretudo, a figura dominante da série Peaky Blinders (Netflix), sobre um gang criminoso da cidade de Birmingham, pouco tempo passado sobre o final da Primeira Guerra Mundial - valeu-lhe, aliás, um prémio da Academia Irlandesa de Cinema e Televisão.