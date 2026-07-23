Martina Navratilova, rival & amiga de Chris Evert.
Martina Navratilova, rival & amiga de Chris Evert.
Cultura

Chris & Martina. Elogio do ténis e do documentarismo

'Chris & Martina: O Último Set' evoca a rivalidade de Chris Evert e Martina Navratilova nos 'courts' de ténis, e também a sua amizade pontuada pelos momentos mais dramáticos das suas vidas. 
João Lopes
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