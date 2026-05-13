CCB e Ministério da Cultura assinam protocolo para reforço da coleção do Museu de Arte Contemporânea

A Fundação Centro Cultural de Belém (FCCB) e o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, através do Fundo de Fomento Cultural, assinaram esta quarta-feira, 13 de maio, o protocolo que estabelece uma linha de financiamento anual de 500 mil euros destinada à aquisição de obras de arte para a coleção do Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém (MAC/CCB).A decisão, aprovada em Conselho de Ministros, "permitirá ao Museu do CCB reforçar a construção de um núcleo patrimonial próprio e desenvolver uma política de aquisições consistente consolidando assim a sua projeção nacional e internacional", indica um comunicado enviado às redações.A cerimónia de assinatura do protocolo decorreu esta quarta-feira numa sala do MAC/CCB, com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes; da Presidente do Conselho Administrativo do Fundo de Fomento Cultural e Diretora-Geral do GEPAC, Lurdes Camacho; do Conselho de Administração do CCB; e da Diretora Artística do MAC/CCB, Nuria Enguita.“Com esta nova linha de financiamento anual, destinada à aquisição de obras de arte, o Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém reforça a sua capacidade de valorização e renovação do acervo – assegurando condições para integrar novas obras, novos artistas e novas leituras”, afirmou Margarida Balseiro Lopes."Trata-se de um instrumento que vai permitir a atualização contínua da coleção – consolidando o percurso desta instituição e reforçando o seu papel no contexto artístico nacional e internacional”, acrescentou, reiterando que o CCB reúne todas as condições para se afirmar como uma instituição cultural ímpar no panorama artístico e cultural do País, e sublinhando a necessidade de se garantir, de forma continuada, o investimento financeiro adequado ao cumprimento da sua missão. Para o Presidente do Conselho de Administração do CCB, a criação desta nova linha de financiamento anual reconhece que “o MAC/CCB é hoje uma instituição central no ecossistema artístico português e europeu, com uma identidade singular e um posicionamento verdadeiramente ímpar no universo da arte contemporânea”. A celebração deste protocolo representa “a confiança nas instituições culturais públicas e na sua capacidade de servir o país através da criação de conhecimento, da preservação patrimonial, da educação e da liberdade artística”, aditou Nuno Vassallo e Silva.Já a Diretora Artística do MAC/CCB sublinhou que “só a constituição de um núcleo público próprio, sólido e estável, em articulação com as coleções em depósito, permite ao MAC/CCB integrar-se de forma consistente nas redes museológicas internacionais”. Nuria Enguita anunciou ainda a constituição da comissão de aquisições do CCB, presidida pela Diretora Artística do MAC/CCB e composta por Amanda Carneiro, curadora no MASP — Museu de Arte de São Paulo e curadora da Bienal de São Paulo de 2027; François Quintin, diretor da Collection Lambert, em Avignon; Antónia Gaeta, curadora e produtora independente; e Marta Mestre, curadora do MAC/CCB.