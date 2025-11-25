Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carolina Deslandes marca concerto para a MEO Arena para 6 de março de 2027

O concerto visa celebrar os dez anos do tema ‘A Vida Toda’, que mudou o percurso da cantora.
A cantora Carolina Deslandes vai assinalar 10 anos sobre a canção “A Vida Toda” com um concerto na MEO Arena, em Lisboa, a 6 de março de 2027, definido como o “mais ambicioso da sua carreira”.

“Este concerto celebra dez anos de ‘A Vida Toda’, a canção que mudou o seu percurso, e reúne os muitos êxitos que a tornaram numa das intérpretes e compositoras mais influentes da música portuguesa contemporânea”, pode ler-se num comunicado divulgado esta terça-feira, 25 de novembro, pela promotora Sons em Trânsito.

Os bilhetes para o concerto de 2027 estão já à venda, com preços entre os 20 e os 50 euros e a possibilidade de compra de um pacote Família, em que na compra de quatro entradas uma é gratuita, válido para os balcões 1 e 2 da MEO Arena. Está também à venda um pacote intitulado "Experiência", limitado a 250 pessoas, por 60 euros, que "dá acesso a uma sessão exclusiva, na semana anterior ao espetáculo, numa conversa íntima e inspiradora, com a presença da artista, diretores criativos e equipa técnica, seguida de um 'meet & greet' exclusivo para todos os participantes".

Este ano, Deslandes lançou “Chorar no Club”, um álbum “completamente diferente” de tudo o que já fez, composto por 24 músicas feitas para serem consumidas ao longo do dia, ao ritmo de uma por hora.

Como recorda a promotora, ao longo da última década, a artista somou três Globos de Ouro, uma nomeação aos Grammy Latino com o vídeo do tema “Mulher”, para além de vários discos de Ouro e Platina.

O vídeo de “A Vida Toda” na sua conta oficial no Yotube conta com mais de 13 milhões de visualizações em oito anos.

