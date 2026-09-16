Carminho e Dino D'Santiago nomeados para Grammy Latino

Os artistas portugueses Carminho e Dino D’Santiago estão indicados para os Grammy Latino, na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa. Também os Karetus estão indicados, na categoria de Melhor Vídeo Musical - Versão Curta

De acordo com o anúncio dos nomeados da 27.ª edição dos Grammy Latino, feito esta quarta-feira, 16 de setembro, Carminho tem uma dupla nomeação para os Grammy Latino, em nome próprio pelo álbum Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir e por um dueto com a cantora espanhola Rosalía.

A música Memória, inspirada num fado tradicional, interpretada em português e em espanhol em dueto com Rosalía, para o álbum Lux, desta artista catalã, integra os nomeados para Melhor Canção em Língua Portuguesa.