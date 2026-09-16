Carminho e Dino D'Santiago nomeados para Grammy Latino
Os artistas portugueses Carminho e Dino D’Santiago estão indicados para os Grammy Latino, na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa. Também os Karetus estão indicados, na categoria de Melhor Vídeo Musical - Versão Curta
De acordo com o anúncio dos nomeados da 27.ª edição dos Grammy Latino, feito esta quarta-feira, 16 de setembro, Carminho tem uma dupla nomeação para os Grammy Latino, em nome próprio pelo álbum Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir e por um dueto com a cantora espanhola Rosalía.
A música Memória, inspirada num fado tradicional, interpretada em português e em espanhol em dueto com Rosalía, para o álbum Lux, desta artista catalã, integra os nomeados para Melhor Canção em Língua Portuguesa.
Caminho está ainda nomeada para Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o seu mais recente trabalho discográfico, Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, editado no final de 2025.
Dino D’Santiago também tem uma dupla nomeação, num projeto que o juntou aos brasileiros Criolo e Amaro Freitas.
A música No Vento de Nós está indicada para Melhor Canção em Língua Portuguesa e o álbum de estreia deste projeto luso-brasileiro, intitulado Criolo, Amaro & Dino, concorre ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.
Karetus estão indicados, na categoria de Melhor Vídeo Musical - Versão Curta, pela música “Moleirinha”, com realização de Gonçalo Pereira, num tema em que contam com Conan Osíris, Júlio Pereira e Isabel Silvestre com Vozes de Manhouce.
(Em atualização)