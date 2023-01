Cantora Anita Pointer morre de cancro aos 74 anos

A cantora-compositora Anita Pointer morreu aos 74 anos, na sequência de uma longa batalha contra o cancro.

Uma das fundadoras do grupo R&B The Pointer Sisters, Anita encantou fãs em todo o mundo com êxitos como "I'm So Excited", "Jump," e "Fire".

Juntamente com as irmãs June e Ruth, o grupo de Oakland, Califórnia, lançou o seu primeiro álbum em 1973 antes de ganhar três Prémios Grammy.

"É triste informar que a minha cliente Anita Pointer, vencedora do Grammy Pointer Sisters, faleceu após uma heroica batalha contra o cancro", disse o agente Roger Neal na rede social Instagram.

Anita Pointer morreu na noite de ano novo na sua casa em Los Angeles, onde estava rodeada pela família, disse Neal à CNN.

"Embora estejamos profundamente entristecidos com a perda de Anita, sentimo-nos confortados em saber que ela está agora com a sua filha, Jada e as suas irmãs June & Bonnie e em paz", disse a família de Pointer numa declaração.

"O céu é um lugar mais amoroso e belo com Anita lá", finalizaram.