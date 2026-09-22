Cantor Rick e mais quatro pessoas morrem em queda de helicóptero no Brasil

O cantor brasileiro Rick, da dupla com Renner, morreu na sequência da queda de um helicóptero na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici, no estado de Santa Catarina.

Além do artista, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto e o copiloto da aeronave, que também morreram.

Os cinco corpos e os destroços do helicóptero foram encontrados esta terça-feira, 22 de setembro, cerca de 24 horas depois do desaparecimento da aeronave, que descolocou na manhã da véspera de Porto Belo, no Litoral Norte, rumo a São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, numa viagem de cerca de 190 quilómetros.

Envolvidos nas operações de buscas estiveram aproximadamente 40 bombeiros, dois cães farejadores, mais de 10 viaturas, uma aeronave e drones com capacidade de identificação térmica.

Os corpos ainda estão a ser resgatados, segundo o G1.

O helicóptero acidentado é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, a aeronave estava em situação regular.

O cantor Rick, de 59 anos, formou dupla com Renner nos anos 1980 e começou a ter sucesso na década seguinte, graças a êxitos como "Ela é demais" e "Nos bares da cidade".