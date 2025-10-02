Cantor Milton Nascimento foi diagnosticado com demência

O cantor brasileiro Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência devido a corpos de Lewy (DCL), uma doença neurodegenerativa sem que não tem cura.A revelação foi feita por Augusto Nascimento, filho e empresário do músico, numa entrevista concedida à revista brasileira Piauí.O diagnóstico foi feito pelos médicos em junho, depois de, segundo o filho, terem aparecido os primeiros sinais no final de 2023, que se foram acentuando, quando o artista começou a ter lapsos de memória, olhar fixo e repetição das mesmas conversas.Durante o mês de abril, Milton Nascimento foi submetido a uma série de exames que conduziram ao diagnóstico. O DCL é causado pela anormal acomulação de proteínas alfa-sinucleínas no cérebro, que afeta as funções cognitivas, motoras e comportamentais.Milton Nascimento retirou-se dos palcos em 2022.