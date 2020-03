"Cantem nos telhados". Bono tem música nova dedicada a todos os que combatem o covid-19

"Esta canção foi feita há cerca de uma hora. Acho que se chama Let Your Love Be Known", anunciou Bono, na terça-feira à noite, em direto da sua casa para o mundo através do Instagram, antes de começar a cantar: "Para os italianos que a inspiraram ... para os irlandeses ... para quem quer que seja que neste dia de São Patrício está a passar por um momento difícil e apesar disso está a cantar. Para os médicos, enfermeiros, prestadores de cuidados na linha de frente, é para vocês que estamos a cantar."

A música foi lançada no dia de São Patrício, 17 de março, pois as celebrações foram canceladas na Irlanda e no mundo devido às medidas de distanciamento social impostas pelas autoridades.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Let You Love Be Known é a primeira música do vocalista dos U2 desde 2017. Ele tocou-ao ao piano. A letra fala de uma Dublin deserta, do isolamento e do meto da epidemia. Mas, inspirado pelas imagens dos italianos que vieram para as varandas cantar e tocar, também Bono está perto da sua janela e pede a todos: "Não podes tocar, mas podes cantar nos telhados/ canta comigo ao telefone/ canta e promete que não vais parar/ canta e nunca estarás sozinho".

Esta é a letra de Let Your Love Be Known:

"Yes there was silence

yes there was no people here

yes I walked through the streets of Dublin and no-one was near

Yes I don't know you

No I didn't think I didn"t care

You live so very far away from just across the square

And I can't reach but I can rain

You can't touch but you can sing

Across rooftops

Sing down the phone

Sing and promise me you won't stop

Sing your love, be known, let your love be known.

Yes there is isolation

You and me we're still here

Yes when we open our eyes we will stare down the fear

And maybe I've said the wrong thing

Yes I made you smile

I guess the longest distance is always the last mile.

And I can't reach but I can rain

You can't touch but you can sing

Across rooftops

Sing to me down the phone

Sing and promise me you won't stop

Sing and you're never alone.

Sing as an act of resistance

Sing though your heart is overthrown

When you sing there is no distance

So let your love be known, oh let your love be known

Though your heart is overthrown.

Let your love be known."