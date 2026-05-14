Isabelle Huppert a inventar as suas histórias paralelas...
Isabelle Huppert a inventar as suas histórias paralelas...
Cultura

Cannes. Um festival de muitas histórias paralelas

O iraniano Asghar Farhadi filmou em França 'Histórias Paralelas', para já um grande momento da secção competitiva do Festival de Cannes — no elenco encontramos Isabelle Huppert e Catherine Deneuve.
João Lopes
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