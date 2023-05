Cannes. Filme de Scorsese é mesmo um grande acontecimento

Muito aguardado em Cannes, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, confirmou-se como um dos grandes acontecimentos da 76ª edição do festival (ainda que extra-competição). A sua adaptação do livro homónimo de David Grann sobre o assassinato de muitos membros, homens e mulheres, da tribo Osage, na década de 1920, prolonga as reflexões do autor de Taxi Driver (Palma de Ouro de Cannes em 1976) sobre os fantasmas que contaminam a história dos EUA.

Os Osage tornaram-se riquíssimos quando foi descoberto petróleo no seu território, até que muitos deles começaram a aparecer mortos em circunstâncias, no mínimo, estranhas. Estamos perante uma saga da Lei e da Ordem cujas raízes cinematográficas estarão no "western" clássico, mas que Scorsese, através de uma percepção aguda do individual e do colectivo, transfigura numa parábola monumental sobre as ilusões e desilusões do "American Dream" - um sonho que se pode revelar um pesadelo.

Com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone nos papéis principais, "Killers of the Flower Moon" é um objecto tanto mais invulgar quanto resulta de uma produção em que se associaram os estúdios Apple e Paramount. O seu lançamento nas salas está agendado para o mês de outubro, para mais tarde surgir, em streaming, na Apple TV+.