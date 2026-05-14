Shizuka Ishibashi e Takako Matsu, duas brilhantes atrizes.
Shizuka Ishibashi e Takako Matsu, duas brilhantes atrizes.
Cultura

Cannes. Emoções japonesas e francesas

'Nagi Notes' e 'La Vie d’une Femme', respetivamente do Japão e de França, abriram a competição para a Palma de Ouro, em ambos os casos valorizando de modo especial o trabalho dos seus intérpretes.
João Lopes
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