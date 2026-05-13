Anaïs Demoustier, a "Vénus Eléctrica".
Anaïs Demoustier, a "Vénus Eléctrica".
Cultura

Cannes acolhe a nostalgia cinéfila

Para Thierry Frémaux, delegado geral de Cannes, é fundamental dar a ver a pluralidade do cinema. 'La Vénus Électrique', filme da abertura, serve de exemplo de uma celebração da herança romanesca.
João Lopes
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