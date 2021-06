Cannes 2021 não terá Netflix mas há Sean Penn e uma nova secção

Foi esta manhã divulgada a seleção oficial do Festival de Cannes, que terá lugar entre 6 e 17 de julho. Será o maior evento cultural mundial pós-pandemia e nas regras sanitárias todos os acreditados serão obrigados a testes PCR de 48 horas em 48 horas. Uma seleção oficial cheia e sem portugueses nem obras da Netflix.

Competição oficial :

Annette, de Leos Carax (abertura)

Flag Day, de Sean Penn

Tout S"est Bien Passé, de François Ozon

A Hero, de Asghar Farhadi

Tre Piani, de Nanni Moretti

Titane, de Julia Ducournau

The French Dispatch, de Wes Anderson

Red Rocket, de Sean Baker

Petrov"s Flu, de Kirill Serebrenniko

France, de Bruno Dumont

Nitram, de Justin Kurzel

Memoria, de Apichatpong Weerasethakul

Les Olympiades, de Jacques Audiard

Benedetta, de Paul Verhoeven

La Fracture, de Catherine Corsini

The Restless, de JoachimLafosse

Lingui, de Mahamat-Saleh Haroun

The Worst Person In The World, de Joachim Trier

Bergman Island, de Mia Hansen-Love

Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi

Ahed"s Knee, de Nadav Lapid

Casablanca Beats, de Nabil Ayouch

Compartment No. 6, de Juho Kuosmanen

The Story Of My Wife, de Ildiko Enyedi

Fora de competição

De Son Vivant, de Emmanuelle Bercot

Stillwater, de Tom McCarthy

The Velvet Underground, de Todd Haynes

Bac Nord, de Cédric Jiminez

Aline, de Valérie Lemercier

Emergency Declaration, de Han Jae-Rim

Cannes Premiere é a nova secção do festival:

Evolution, de Kornel Mundruczo

Cow, de Andrea Arnold

Mothering Sunday, de Eva Husson

Love Songs For Tough Guys, de Samuel Benchetrit

In Front Of Your Face, de Hong Sang-soo

Hold Me Tight, de Mathieu

Amalric Deception, de Arnaud Désplechin

Midnight Screenings

Bloody Oranges, de Jean-Christophe Meurisse

Special Sreenings

H6, de Yi Yi Black

Notebooks, de Shlomi Elkabetz

Mariner Of The Mountains, de Karim Ainouz

JFK Revisited: Through The Looking Glass, de Oliver Stone

Un Certain Regard

The Innocents, de Eskil Vogt

After Yang, de Kogonada

Delo, de Alexey German Jr

Bonne Mere, de Hafsia Herzi

Noche De Fuego, de Tatiana Huezo

Lamb, de Vladimar Johansson

Un Monde, de Laura Wandel

Freda, de Gessica Généus

Moneyboys, de CB Yi

Blue Bayou, de Justin Chon

Commitment Hasan, de Hasan Semih Kaplanoglu