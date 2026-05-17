Bulgária venceu o Festival Eurovisão da Canção 2026 numa 70.ª edição com manifestações nas ruas de Viena

A Bulgária venceu pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção 2026 com a música Bangaranga, interpretada pela cantora pop Dara. A final da 70.ª edição do concurso aconteceu em Viena, na Áustria, no Wiener Stadthalle, e terminou com a vitória dos búlgaros, que somaram 516 pontos. .Bangaranga venceu tanto na votação dos júris, com uma pontuação de 204 pontos, como na do público, com 312 pontos. Segundo a Eurovisão, foi a primeira vez em quase dez anos, desde Kiev em 2017, que uma canção ganhou em ambas as votações. . Apesar de toda a contestação envolvendo a participação de Israel, o país ficou em segundo lugar com a canção Michelle, interpretada por Noam Bettan.Em terceiro lugar ficou a Roménia, representada por Alexandra Căpitănescu com a canção Choke Me. A Austrália e a Itália completaram o top 5, terminando em quarto e quinto lugar, respetivamente. .Portugal participou na primeira semi-final com os Bandidos do Cante e a canção Rosa, mas não passou à final. O evento decorreu este sábado, 16 de maio, com milhares de pessoas a manifestaram-se em Viena por causa da participação de Israel no Festival Eurovisão da Canção.A televisão pública austríaca ORF mostrava um protesto sob o lema “Nenhum palco para o genocídio”, com várias bandeiras da Palestina a serem empunhadas pelos manifestantes.“A participação de Israel [na Eurovisão] serve para normalizar o genocídio”, afirmou o embaixador palestiniano na Áustria, Salá Abdel Shafi, que também participou no protesto.A participação de Israel no concurso levou ao boicote de cinco países nesta 70.ª edição. Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia não participaram este ano.O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) desde 1956.Com Lusa