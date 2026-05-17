Dara levou a Bulgária à vitória, pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção.Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA
Bulgária venceu o Festival Eurovisão da Canção 2026 numa 70.ª edição com manifestações nas ruas de Viena

Búlgara Dara levou a canção Bangaranga à vitória em Viena, na Áustria. Evento foi marcado por manifestações contra a participação de Israel, que ficou em segundo lugar. Próximo concurso será em Sofia.
Carla Alves Ribeiro
A Bulgária venceu pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção 2026 com a música Bangaranga, interpretada pela cantora pop Dara. A final da 70.ª edição do concurso aconteceu em Viena, na Áustria, no Wiener Stadthalle, e terminou com a vitória dos búlgaros, que somaram 516 pontos.

Bangaranga venceu tanto na votação dos júris, com uma pontuação de 204 pontos, como na do público, com 312 pontos. Segundo a Eurovisão, foi a primeira vez em quase dez anos, desde Kiev em 2017, que uma canção ganhou em ambas as votações.

Apesar de toda a contestação envolvendo a participação de Israel, o país ficou em segundo lugar com a canção Michelle, interpretada por Noam Bettan.

Em terceiro lugar ficou a Roménia, representada por Alexandra Căpitănescu com a canção Choke Me. A Austrália e a Itália completaram o top 5, terminando em quarto e quinto lugar, respetivamente.

Noam Bettan, participante de Israel.HANNIBAL HANSCHKE

Portugal participou na primeira semi-final com os Bandidos do Cante e a canção Rosa, mas não passou à final.

O evento decorreu este sábado, 16 de maio, com milhares de pessoas a manifestaram-se em Viena por causa da participação de Israel no Festival Eurovisão da Canção.

A televisão pública austríaca ORF mostrava um protesto sob o lema “Nenhum palco para o genocídio”, com várias bandeiras da Palestina a serem empunhadas pelos manifestantes.

“A participação de Israel [na Eurovisão] serve para normalizar o genocídio”, afirmou o embaixador palestiniano na Áustria, Salá Abdel Shafi, que também participou no protesto.

A participação de Israel no concurso levou ao boicote de cinco países nesta 70.ª edição. Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia não participaram este ano.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) desde 1956.

Com Lusa

