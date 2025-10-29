Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Emma Stone: drama, tragédia, humor.
Emma Stone: drama, tragédia, humor.
Cultura

'Bugonia'. Redescobrindo o prazer da fábula

O cineasta grego Yorgos Lanthimos continua a desafiar as fronteiras da identidade humana: a partir de amanhã nas salas, Bugonia é uma fábula contemporânea em que as abelhas também são protagonistas.
João Lopes
