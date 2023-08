Britney Spears divorcia-se ao fim de 14 meses de casamento

Britney Spears e o marido, Sam Asghari, vão divorciar-se após um ano e dois meses de casamento, de acordo com a imprensa norte-americana.

O modelo e ator de 29 anos avançou com o pedido de divórcio citando "diferenças irreconciliáveis" como o motivo principal para pôr um fim ao casamento, relataram a People e o TMZ, citando fontes não identificadas.

A decisão teria sido tomada após uma violenta discussão e acusações de fraude de Asghari à cantora, segundo a imprensa.

O casal conheceu-se em 2016, quando o modelo iraniano-americano participou no videoclip da música "Slumber Party". Casaram-se em 2022, cerca de um ano depois de um juiz californiano ter resolvido uma polémica tutelar que durava há 14 anos, longo período em que o pai de Britney, Jamie Spears, impedia a artista de administrar a sua própria vida e finanças.

De acordo com informações dos media, a cantora assinou um acordo pré-nupcial que protege os seus bens.

Spears tem dois filhos adolescentes, Sean e Jayden, com o ex-marido Kevin Federline.

Na quarta-feira à noite, após a notícia da sua separação com Asghari, a artista publicou no Instagram que planeava comprar um cavalo, sem fazer qualquer tipo de menção ao seu estado civil.

A cantora planeia lançar uma biografia chamada "The Woman In Me" em outubro.