Britney Spears detida nos Estados Unidos por conduzir embriagada

A cantora norte-americana Britney Spears foi detida na noite de quarta-feira, 4 de março, no sul da Califórnia, nos EUA, por ter sido apanhada a conduzir embriagada, de acordo com uma notícia avançada pela TMZ.Britney Spears, de 44 anos, foi detida pela Patrulha Rodoviária da Califórnia por volta das 21h30 locais da quarta-feira (5h30 desta quinta-feira em Lisboa), tendo sido libertada nove horas depois (14h00 em Portugal continental).Este problema surge numa altura em que a cantora tinha obtido na justiça uma ordem de restrição permanente contra um homem de 51 anos, do estado de Louisiana, que apareceu na sua casa de Los Angeles depois de supostamente ter feito várias publicações "perturbadoras" nas redes sociais. De acordo com esse processo, desde 2013 que este suspeito a assediava através das redes sociais.Esta não é a primeira vez que Britney Spears tem problemas na estrada, pois em 2007 foi acusada de ter embatido o seu carro contra um outro que estava estacionado, tendo a queixa sido retirada depois porque alegadamente terá pagado um montante para o proprietário do veículo esquecer o assunto. O julgamento por isso foi anulado, com a cantora a livrar-se de uma punição de inibição de conduzir.