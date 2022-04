Reinventar o brutalismo em cinema. Fazê-lo através de um épico que celebra uma tradição de ritual folclórico da Escandinávia mítica. Robert Eggers mete mãos à obra com um sentido religioso numa obra que mostra tripas a sair das barrigas das vítimas, cabeças degoladas, narizes arrancados à dentada, crianças a expelir gazes como modo de virilidade e toda uma inimaginável panóplia de jorrares de sangue. Por tudo isto, é um "divertimento" fora deste tempo, uma reflexão sobre a guerra e a violência humana sem vergonha da sua barbaridade e da sua transgressão politicamente incorreta. Ou como se este ato gráfico de encenar a animalidade humana fosse um atalho para a sustentabilidade de uma parábola existencialista e filosófica sobre a futilidade da vingança e da força bruta. The Northman, além do mais, parece contaminado com aquilo que partilha: a fúria e a raiva cega da sua personagem e aí leva espetacularmente tudo à sua frente. E é essa disposição implacável e negríssima que projeta uma sensação de não sabermos o que contar, mesmo quando se está no meio de um conto de moral ancestral.

Algures entre as linhas mestras da história de Conan, o Bárbaro e a de O Rei Leão, sem esquecer Thor, esta história de reis e príncipes na Islândia mística do ano de 895 capitaliza a estética dos guerreiros vikings, aqui filmados com um esplendor de bonitos, porcos e maus, mas sobretudo maus e sádicos. Aliás, Sjon (o argumentista de Lamb - Cordeiro) e Eggers inspiram-se na lenda de Amleth, a mesma da qual Shakespeare criou o seu Hamlet, ou seja, o fraticídio de um rei às mãos do seu irmão bastardo. Um ato presenciado pelo filho adolescente do rei, Amleth, que depois de escapar da fúria criminosa do tio consegue fugir numa embarcação jurando vingança e libertação da mãe, a rainha que entretanto é conquistada pelo novo rei assassino.