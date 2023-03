Bob Dylan regressa a Portugal para concertos em Lisboa e Porto em junho

O músico norte-americano Bob Dylan vai voltar a Portugal em junho para três concertos no Porto e em Lisboa, no âmbito da digressão "Rough and Rowdy Ways", anunciou hoje a promotora.

Os concertos -- onde não serão autorizados telemóveis - vão ter lugar no dia 02 de junho, no Coliseu do Porto, e nos dias 04 e 05 de junho, no Campo Pequeno, em Lisboa, segundo uma publicação da promotora Everything is New nas redes sociais.

Os bilhetes vão ser colocados à venda na próxima quarta-feira.

A parte europeia da digressão do disco "Rough and Rowdy Ways", editado em 2020, vai começar no Porto, seguindo, depois de Lisboa, para cidades como Madrid, Granada, Alicante, Huesca, San Sebastian, Logroño, Barcelona, Carcassone, Aix-en-Provence e Lyon, estando ainda para ser anunciadas mais datas, segundo o 'site' do músico.

"Rough and Rowdy Ways" foi o 39.º álbum da discografia do músico de 81 anos, mas foi também o primeiro com temas inéditos em oito anos, desde que lançou "Tempest", em 2012, e foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura, quatro anos mais tarde.

Pelo meio, lançou outros registos discográficos de versões, como "Shadows in the Night", de 2016, o triplo álbum "Triplicate", do ano seguinte.

"Rough and Rowdy Ways" abre com "I Contain Multitudes" e encerra com o longo tema "Murder Most Foul", que Bob Dylan divulgou em março de 2020, em plena pandemia covid-19, e que é uma reflexão sobre o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy.

O anúncio do concerto acontece um mês depois de ser colocado à venda em Portugal o livro "A Filosofia da Canção Moderna", de Dylan, pela Relógio d'Água, no qual o Nobel da Literatura de 2016 "expõe a sua perspetiva da natureza da música popular".