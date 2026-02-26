Ethan Hawke: celebrando a herança de Lorenz Hart.
Ethan Hawke: celebrando a herança de Lorenz Hart.
Cultura

'Blue Moon'. A arte nunca desiste da beleza

Richard Linklater gosta de revisitar a história do cinema. Com 'Blue Moon', propõe-nos uma maravilhosa redescoberta de Lorenz Hart, autor dos versos de centenas de canções lendárias.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
edição impressa
Estreias de cinema
As estreias de cinema

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt