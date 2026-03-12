Guitarra Black Strat de David Gilmour pode estar quase a bater novo recorde

Foi a guitarra mais cara do mundo quando foi vendida em leilão em 2019, mas, ao ser leiloada pela Jim Irsay Collection. No entanto, há várias razões para acreditar que a Black Strat de David Gilmour irá conquistar outro recorde.Mais uma vez em leilão na Christie’s, a guitarra que o músico britânico usou em The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, inúmeros concertos memoráveis e no álbum Comfortably Numb poderá superar os quase quatro milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões de euros) que custou ao empresário americano Jim Irsay a 20 de junho de 2019.“Ninguém previu a enorme excitação que isto causaria entre os fãs e colecionadores – que muitas vezes são as mesmas pessoas. Penso que tivemos cerca de 19 licitações diferentes para aquela guitarra, muitos dos quais continuaram a licitar até um valor muito, muito alto”, chefe especialista de coleções privadas e icónicas da Christie’s, citada pelo portal Guitar World.“Para muitas pessoas, [a Stratocaster preta] é a [peça central] da Irsay Collection e o cartão de visita de David Gilmour – o seu visual é tão inconfundível. Falei com muita gente sobre isso e muitos deles acham que ela vai alcançar um valor ainda maior desta vez, o que é realmente interessante", acrescentou a responsável.Fabricada entre 1968 e 1969, a guitarra tem um acabamento preto pintado sobre sunburst e originalmente equipada com um braço de maple do final dos anos 60, com headstock grande e 21 trastes.No entanto, durante as suas gravações de estúdio mais famosas, a guitarra passou a ter um braço de pau-rosa, configuração com a qual apareceu nos álbuns The Dark Side Of The Moon e Wish You Were Here.