Black Eyed Peas, Pitbull e Stone Temple Pilots são os cabeça cartaz do Atlantis Concert for Earth

Nos dias 22 e 23 de julho a ilha de São Miguel, nos Açores, vai receber a primeira edição do Atlantis Concert for Earth. O cartaz conta com nomes como os Black Eyed Peas, Pitbull, Stone Temple Pilots, Bush, Mod Sun, Girlfriends.

O festival dedicado ao planeta terra vai ter a apresentação da Nicole Scherzinger e uma atuação virtual de Sting.

As emissões de carbono do festival vão ser calculadas, reduzidas e, sempre que possível, removidas com o apoio da Greener Festival, uma empresa que ajuda eventos, festivais e locais a tornarem-se mais sustentáveis.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A localização do Atlantis Concert for Earth é um anfiteatro natural, na Lagoa das Sete Cidades, ao longo de dois lagos dentro de uma antiga cratera de um vulcão.

Durante os dois dias, vão ser também dadas a conhecer as principais organizações conservacionistas de todo o mundo como Blue Azores; The Ocean Cleanup; Innerspace; Juccce; The White Feather Foundation; Grounded; Earth Uprising e Earth Percent.

"Durante o Atlantis Concert for Earth, através do poder da música, vamos celebrar os conservacionistas e empreendedores de todo o mundo que tentam mudar o jogo, liderando o caminho com soluções reais e tangíveis para mudar a narrativa atual de culpa, raiva e desgraça para uma narrativa de positividade e de esperança", afirmou o CEO e cofundador da Atlantis Entertainment, Nuno Bettencourt.

No dia 23, algumas atuações vão ser transmitidas ao vivo, para todo o mundo, gratuitamente, através do Veeps. Durante a transmissão será possível fazer doações para apoiar diretamente o trabalho dos parceiros de conservação do festival.

O passe de dois dias custa 25 euros.