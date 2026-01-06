Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Béla Tarr (1955-2026).
Béla Tarr (1955-2026).Foto: European Film Academy
Cultura

Béla Tarr: Morreu o cineasta do tempo interior

Autor de títulos como 'Sátántangó' (1994) e 'O Cavalo de Turim' (2011), Béla Tarr faleceu com 70 anos de idade -- o seu legado ocupa um lugar de destaque no cinema europeu do último meio século.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
obituário
edição impressa
Béla Tarr

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt