Banksy apresenta obra sobre violência doméstica no Dia dos Namorados

O artista de rua britânico Banksy revelou ontem a sua mais recente obra de arte no Reino Unido, que expõe a violência doméstica contra as mulheres no mesmo dia em que se celebra o Dia dos Namorados.

O mural apareceu na parede lateral de uma casa na localidade de Margate, no Sudeste de Inglaterra. A pintura retrata uma dona de casa no estilo dos anos 50 com um olho negro e um dente partido, que parece empurrar um homem para dentro de uma velha arca congeladora. Apesar de fazer parte da obra de arte original, a arca frigorífica terá sido removida da parede por funcionários da Câmara.

Banksy, cuja verdadeira identidade permanece desconhecida, publicou na sua conta do Instagram três imagens do trabalho, que ele chamou de Máscara de São Valentim. Duas das imagens eram grandes planos que mostravam a mulher a usar um avental azul e umas luvas de plástico amarelas, a sorrir mas com o rosto magoado.

Vários utilizadores das redes sociais identificaram o local onde a obra foi produzida, cuja veracidade foi constatada pela AFP.

Ao final da manhã, um grupo de funcionários camarários surgiram no local com a missão de apagar a obra de arte - o que gerou algum espanto junto dos moradores que por ali passavam e que garantiram à AFP que costuma ser bastante difícil conseguir que os funcionários da Câmara venham apagar graffiti indesejados ou recolher o lixo.

"As pessoas começaram a dizer: parem, parem, parem. Vocês sabem que isto é um Banksy, certo?", contou à agência de notícias francesa a moradora Laura Holden, de 35 anos. Ao que os funcionários responderam: "Sim, não. Temos autorização para apagar tudo," Para Laura Holden talvez na verdade tudo isto fizesse parte da obra de Banksy: "Parecia fazer tudo parte da obra e talvez Banksy quisesse que as coisas corressem assim desde o início. Afinal, todos sabemos o quão difícil é conseguir que os funcionários da Câmara venham recolher o nosso lixo."

As autoridades do distrito de Thanet não estavam ontem disponíveis para comentar o caso. Mas não faltou quem tivesse a sua opinião sobre esta obra. "Acho que é espantoso", afirmou Amanda Barden, de 56 anos. E acrescentou: "É um verdadeiro assunto sobre o qual as pessoas deviam falar: a violência doméstica. E penso que a referência ao Dia dos Namorados também chama a atenção das pessoas. Vai abrir esse diálogo."

Há três anos, o artista de Bristol pintou uma outra obra para o Dia dos Namorados: uma menina atirava um ramo de flores vermelhas com uma fisga.

Banksy, cujas obras regularmente batem recordes em leilões, tem apoiado o povo ucraniano desde o início da ofensiva russa, desencadeada a 24 de fevereiro de 2022. Em janeiro deste ano pôs 50 serigrafias à venda para arrecadar fundos para os civis, atraindo assim uma série de ataques por parte de hackers russos.

E em meados de novembro o misterioso artista publicou na sua conta de Instagram uma compilação em formato de vídeo das suas pinturas na Ucrânia, incluindo aquela que representa uma pessoa com máscara de gás em Hostomel. Confirmou, assim, a autoria, até então em dúvida.