Bandidos do Cante vão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção

O grupo alentejano Bandidos do Cante, com a canção "Rosa", foi o vencedor da 60ª edição do Festival RTP da Canção, que se realizou este sábado (7), em Lisboa, ganhando assim o direito a representar Portugal no Festival da Eurovisão que decorrerá na Áustria, em maio."Rosa" foi a canção mais votada pelo público e a segunda mais votada pelo júri, obtendo assim uma pontuação acumulada de 22 pontos. Em segundo lugar ficou a canção "Jurei", de Dinis Mota, com 16 pontos (10 do público + 6 do júri) , tantos quanto a canção "Fumo", do grupo "Nunca Mates o Mandarim" (8 pontos do público + 8 pontos do júri).. A música preferida do júri regional, composto pelas delegações do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores, foi "Canção do Querer", de João Ribeiro, que no entanto conseguiu apenas dois pontos na votação do público.Com a vitória, os Bandidos do Cante sucedem ao grupo madeirense Napa como representantes portugueses na Eurovisão, num ano marcado por várias ameaças de boicote devido à presença de Israel. Os 10 intérpretes e canções concorrentes nesta final da 60ª edição do Festival RTP da Canção foram:Bandidos do Cante ("Rosa"), André Amaro ("Dá-me a tua mão"), Dinis Mota ("Jurei"), Gonçalo Gomes ("Doce Ilusão"), EVAYA ("Sprint"), João Ribeiro ("Canção do Querer"), Marquise ("Chuva"), Nunca Mates o Mandarim ("Fumo"), Sandrino ("Disposto a Tudo") e Silvana Peres ("Não Tem Fim")