Joana Botelho: sob o signo da Condessa de Ségur.
Cultura

Aventuras de João Botelho no país de Paula Rego

Baseado na obra da Condessa de Ségur, novo filme de João Botelho, As Meninas exemplares, passa esta sexta no LEFFEST: a sua conceção formal resulta de uma aliança criativa com a pintura de Paula Rego.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Cinema
edição impressa
João Botelho
LEFFEST

