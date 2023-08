Aurea passa por Penafiel, Lisboa e Famalicão em digressão de verão

A cantora portuguesa Aurea está em digressão de verão e passará por Penafiel, Vila Nova de Famalicão, Lisboa e Póvoa do Varzim.

O próximo concerto será no dia 24, na Feira Agrícola do Vale do Sousa, em Penafiel. A cantora segue depois para a Feira do Vinho do Dão, em Nelas, no dia 2 de setembro e para a Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão, a 5 de setembro.

No dia 16 de setembro a cantora passará pela Colina das Artes, Largo da Graça, em Lisboa e já no início do outono, a 20 de outubro, marca presença Cine-Teatro Garret na Póvoa do Varzim.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar da setlist contar com a maioria das músicas do disco mais recente, Moods, Aurea continua atuar os seus grandes êxitos como Busy e Didn't Mean It.

No passado dia 27 de julho, a cantora portuguesa lançou o single Vou tirar um break que surgiu de um writing camp no qual Aurea participou recentemente. Este single está integrado no álbum Moods.