Atriz Ellen Page anuncia que é transgénero e passa a chamar-se Elliot

© Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A atriz canadiana Ellen Page anunciou esta terça-feira, na sua página de Twitter, que é transgénero e que a partir de agora se chama Elliot.

A estrela de filmes como "Juno" e "Umbrella Academy", de 33 anos, solicitou que a partir de agora que se lhe dirijam como um ser masculino.

"Olá amigos. Gostaria de partilhar com vocês que sou trans, os meus pronomes passam a ser ele/eles e o meu nome é Elliot", frisou na sua nota no Twitter.

"Sinto-me com sorte por estar a escrever isto. Por estar aqui. Por ter chegado a este lugar na minha vida. Sinto uma gratidão imensa por todas as pessoas incríveis que me apoiaram ao longo desta jornada. Não tenho palavras para expressar como é incrível finalmente amar quem sou o suficiente para anunciar o meu autêntico eu", acrescentou, prometendo continuar a lutar por uma sociedade "mais amorosa e igualitária".

Page assume-se agora como um símbolo no papel de emancipação da comunidade LGBTI em Hollywood.