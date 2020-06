Ator Pedro Lima escreveu carta antes de desaparecer

O alerta para as autoridades para a descoberta do corpo foi dado pouco depois das 08:00, segundo o site da TVI24

A TVI, por intermédio do diretor de programas Nuno Santos já lamentou a "partida inesperada e brutal", num "dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos".

"A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar", lembra a empresa num comunicado.

Pedro Lima que neste momento dava corpo a Gonçalo Macedo na novela Amar Demais, nasceu em Luanda a 20 de abril de 1971 e tinha cinco filhos da sua relação com Anna Westerlund.

De acordo com a agência Lusa, que cita fonte da Autoridade Marítima, pessoas próximas do ator manifestaram de manhã, cerca das 08:20, à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima, por causa de uma carta deixada por este, tendo a esta força de segurança alertado a Polícia Marítima e o capitão do Porto de Cascais acionado os meios de busca.

Para o local foram dirigidos o piquete da Polícia Marítima, meios da estação de salva-vidas de Cascais, a que se juntaram posteriormente os bombeiros e GNR de Alcabideche, PSP de Cascais e ainda um helicóptero da Força Aérea, que sobrevoou a praia às 10:10.

O corpo foi encontrado às 10:20 por elementos de uma lancha salva-vidas.

No início, adiantou a fonte, foi encontrado a viatura de Pedro Lima, com os seus pertences, numa falésia, junto à praia, e depois foi descoberto o corpo do ator junto ao mar.

Noticia atualizada às 14.00