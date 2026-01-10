Ator norte-americano Timothy Busfield acusado de abuso sexual de menores no Novo México

As autoridades do estado norte-americano do Novo México emitiram, na sexta-feira, 9 de janeiro, um mandado de prisão contra Timothy Busfield, diretor e ator de cinema vencedor do Emmy, de pois de ter sido acusado de abuso sexual de menores.A queixa-crime foi apresentada pelo Departamento de Polícia da cidade de Albuquerque e nela consta que uma criança terá acusado o ator de 68 anos de a ter tocado de forma inapropriada. Os atos teriam ocorrido no set de gravação da série televisiva "The Cleaning Lady", na qual Busfield é diretor e ator.A criança revelou que o primeiro incidente registou-se quando ela tinha 7 anos, o o ator a tocá-la três ou quatro vezes, sendo que diz ter sido tocada cinco ou seis vezes quando já tinha 8 anos.A mãe da criança denunciou o caso aos Serviços de Proteção à Criança, explicando que os abusos aconteceram entre novembro de 2022 e a primavera de 2024.O mandado de prisão, assinado por um juiz, refere que a acusação é por dois crimes de contato sexual com menor.A denúncia refere ainda que a criança foi diagnosticada com stress pós-traumático e ansiedade, sendo que uma assistente social assegurou que o menor tem pesadelos com Timothy Busfield.Busfield é conhecido pelas suas participações em "The West Wing", "Field of Dreams" e "Thirtysomething", série pela qual foi premiado com um Emmy de melhor ator secundário em 1991.