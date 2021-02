Ator francês Gérard Depardieu indiciado por violação e agressão sexual

O ator francês Gérard Depardieu foi indiciado, a 16 de dezembro, de "violação" e "agressão sexual", crimes que alegadamente cometeu no verão de 2018 sobre uma jovem atriz, e que ele contesta.

A nova fase do processo que envolve o ator francês de 72 anos foi relatada à AFP por fonte próxima do processo e entretanto confirmada por fonte judicial. A queixa foi apresentada em agosto de 2018 por uma jovem atriz e bailarina, que acusava o ator de ter cometido abusos sexuais em duas ocasiões, em Paris, nos dias 7 e 13 de agosto daquele ano. Através do advogado, Gérard Depardieu negou "categoricamente qualquer agressão sexual e violação".

Em junho de 2019, o Ministério Público francês concluiu a investigação preliminar alegando que esta "não permitiu caracterizar os delitos denunciados em todos os seus elementos constitutivos", mas a vítima apresentou recurso e em outubro do ano passado foi decidida a reabertura do processo.

Esta terça-feira, contactado pela AFP, o advogado do ator lamentou que esta informação "se tenha tornado pública". Gérard Depardieu, que ficou em liberdade sem controlo judiciário, "contesta totalmente os factos de que é acusado", reafirmou o seu advogado.