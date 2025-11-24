Udo Kier morre aos 81 anos. Ator alemão de filmes icónicos como “A Caminho de Idaho” ou "Ondas do Destino"

O ator alemão radicado nos Estados Unidos da América Udo Kier, que participou em filmes icónicos como “A Caminho de Idaho” ou "Ondas do Destino", morreu aos 81 anos, noticiou esta segunda-feira, 24 de novembro, a revista especializada Variety.Kier também fez parte do elenco de "O Agente Secreto", realizado pelo brasileiro Kléber Mendonça Filho e protagonizado pelo compatriota deste, Wagner Moura, que está atualmente em exibição nas salas de cinema de Portugal. De Mendonça Filho, integrou ainda o elenco de “Bacurau”.O ator, com uma cinematografia de mais de 200 filmes no currículo, teve uma estreita colaboração com o multifacetado artista ‘pop’ Andy Warhol, assim como com os realizadores Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant e Lars Von Trier.Kier protagonizou os filmes realizados por Paul Morrisey e produzidas por Warhol "Carne para Frankenstein" e "Sangue para Drácula", na década de 1970.Após alcançar crítica e estrelato, o ator colaborou com Fassbinder em "A Mulher do Chefe da Estação", "A Terceira Geração" e "Lili Marlene".Numa edição do Festival de Cinema de Berlim, Van Sant conheceu Kier e o ator participou na obra "My Own Private Idaho" (“A Caminho de Idaho”, na tradução em Portugal), protagonizado pelos atores norte-americanos River Phoenix e Keanu Reeves, com base na peça de teatro de William Shakespeare "Henrique IV".Quase ao mesmo tempo, o ator começou a trabalhar com o realizador dinamarquês Lars Von Trier, participando em "Epidemia", "Ondas do Destino", "Dançando no Escuro", "Dogville", "Melancolia".Nascido em Colónia em 14 de outubro de 1944, Kier também fez parte de grandes produções do cinema de Hollywood como "Ace Ventura", "Armaggedon" ou "Blade", colaborou em projetos da cantora Madonna e morreu hoje num hospital de Palm Springs, Califórnia.