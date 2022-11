Ativistas ambientais colam as mãos na obra de Warhol

Ativistas ambientais colaram as mãos sobre as proteções transparentes da obra "Campbell's Soup" de Andy Warhol, sem danificá-la, indicou a Galeria Nacional da Austrália em Camberra, onde está exposta.

O protesto, realizado pelo grupo "Stop Fossil Fuel Subsidies Australia" (Parem os subsídios aos combustíveis fósseis na Austrália), ocorre depois de uma série de ações semelhantes com outras obras de arte.

As ativistas também pintaram os vidros protetores das diferentes telas que compõem a obra. Esses vidros foram rapidamente removidos para serem limpos.

O museu relatou esta "manifestação" num comunicado e enfatizou que ela ocorre "após incidentes semelhantes".

A obra afetada é uma variação da famosa "Campbell's Soup" que Warhol fez pela primeira vez entre 1961 e 1962 e que se tornou um dos símbolos mais reconhecidos do movimento "pop art" americano.

As ativistas afirmaram que escolheram este trabalho para apontar o "perigo do capitalismo".

Outras ativistas ambientais recentemente colaram as mãos na moldura de duas pinturas emblemáticas de Goya em Madrid, outras atiraram sopa de tomate para os "Girassóis" de Van Gogh em Londres e outras passaram puré numa obra de Claude Monet na Alemanha.